«Езжай в свои кишлаки» - Медсестра поставила на место нового гражданина России, захотевшего прорваться на приём без талона и очереди

Акимова Татьяна

Толерантность, вот где собака порылась!!!Наступаем на те же грабли, что и Европа, и Америка!Умные учатся жить на чужих ошибках, а мы,как всегда, в дураках!Причем, это наша официальная политика!РУССКИЕ В СВОЕЙ СТРАНЕ НИКТО И ЗВАТЬ НИКАК!