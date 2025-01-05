«Езжай в свои кишлаки» - Медсестра поставила на место нового гражданина России, захотевшего прорваться на приём без талона и очереди

Недавно в одной из поликлиник Курска разразился грандиозный скандал с участием приезжего, который размахивал недавно полученным российским паспортом и хотел прорваться на приём к врачу без талона и очередей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии