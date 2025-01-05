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«Езжай в свои кишлаки» - Медсестра поставила на место нового гражданина России, захотевшего прорваться на приём без талона и очереди

«Езжай в свои кишлаки» - Медсестра поставила на место нового гражданина России, захотевшего прорваться на приём без талона и очереди

Недавно в одной из поликлиник Курска разразился грандиозный скандал с участием приезжего, который размахивал недавно полученным российским паспортом и хотел прорваться на приём к врачу без талона и очередей.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Толерантность, вот где собака порылась!!!Наступаем на те же грабли, что и Европа, и Америка!Умные учатся жить на чужих ошибках, а мы,как всегда, в дураках!Причем, это наша официальная политика!РУССКИЕ В СВОЕЙ СТРАНЕ НИКТО И ЗВАТЬ НИКАК!
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