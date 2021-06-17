Экс-депутат Госдумы Максакова снялась обнаженной

С помощью обнаженной фотосессии Мария Максакова решила расслабиться после программы Андрея Малахова Оперная певица, бывший депутат Госдумы и экс-супруга вора в законе Тюрика (Владимира Тюрина) Мария Максакова снялась в провокационной фотосессии.