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Экс-депутат Госдумы Максакова снялась обнаженной

Экс-депутат Госдумы Максакова снялась обнаженной

С помощью обнаженной фотосессии Мария Максакова решила расслабиться после программы Андрея Малахова Оперная певица, бывший депутат Госдумы и экс-супруга вора в законе Тюрика (Владимира Тюрина) Мария Максакова снялась в провокационной фотосессии.

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