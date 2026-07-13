Австралия оштрафовала Deutsche Bank на $1,3 млн

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила, что Deutsche Bank выплатил штраф в размере 2 млн австралийских долларов (около 1,3 млн долларов США) за нарушения требований к отчетности по внебиржевым деривативным сделкам.