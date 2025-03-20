Необычная песочница Hawthorn жива – разработчики поделились новым трейлером и п...

Необычная песочница Hawthorn жива – разработчики поделились новым трейлером и подробностямиЧто получится, если смешать Skyrim, Stardew Valley и сказки викторианской эпохи? Ответ – Hawthorn, новая ролевая песочница с открытым миром, где игроки возьмут на себя роль антропоморфных животных и отправятся исследовать огромный, детализированный мир.