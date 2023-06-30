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«Я президент клуба. Ты че, дурак, что ли?» Григорий Иванов поругался с полицейским, не пускавшим его на матч «Урала»

«Я президент клуба. Ты че, дурак, что ли?» Григорий Иванов поругался с полицейским, не пускавшим его на матч «Урала»

29 мая «Урал» обыграл в Алапаевске местный «Триумф» (13:0). По ходу матча у Григория Иванова произошел конфликт с одним из полицейских, находившихся на стадионе.

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