Некоторые категории граждан имеют право абсолютно бесплатно получить консультацию юриста. Также их интересы могут безвозмездно представить в суде.
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Некоторые категории граждан имеют право абсолютно бесплатно получить консультацию юриста. Также их интересы могут безвозмездно представить в суде.