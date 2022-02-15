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Украинский депутат Арахамия планирует запретить госслужащим покидать страну в случае войны

Украинский депутат Арахамия планирует запретить госслужащим покидать страну в случае войны

Депутат сообщил, что в ближайшем будущем зарегистрирует законопроект, в котором будет прописано, что в случае введения чрезвычайного или военного положения на территории Украины всем чиновникам и парламентариям запрещается выезжать в другую страну.

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