Чемпионат России по футзалу. 6-й тур. «Торпедо» сыграет с «Синарой», «Сургут» встретится с «ИрАэро», другие матчи

С 9 по 11 октября пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по футзалу. БЕТСИТИ Суперлига по футзалу 7-й тур Первые матчи 9 октября, пятница Сургут – ИрАэро – 17.
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