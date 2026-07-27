Российский народ невозможно сломить, несмотря на санкции и давление со стороны Запада. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
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