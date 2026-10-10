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Разлетались вещи, сыпалась штукатурка: туристы из РФ рассказали о пережитом в Панаме землетрясении

Разлетались вещи, сыпалась штукатурка: туристы из РФ рассказали о пережитом в Панаме землетрясении

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Мощное землетрясение обрушилось на Панаму. По данным Национальной системы гражданской защиты республики, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и дороги.

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