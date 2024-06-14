АСВ: требования к Киви-банку подали 66 тысяч кредиторов на 36,3 млрд рублей

К 1 июня требования к Киви-банку, который лишился лицензии в начале 2024 года, подали 66,6 тысяч кредиторов с суммой требований свыше 36,3 млрд рублей, сообщило Агенство по страхованию вкладов (АСВ) в своем телеграм-канале.
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