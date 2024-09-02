New York Post узнала о сокращении преимущества Харрис в штате Миннесота

Преимущество кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис над бывшим президентом США Дональдом Трампом сократилось вдвое в штате Миннесота с тех пор, как в прошлом месяце она выбрала Тима Уолца своим напарником, сообщает газета New York Post.