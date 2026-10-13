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Трамп предал Зеленского, реакция западной прессы на антиукраинские заявления США

Трамп предал Зеленского, реакция западной прессы на антиукраинские заявления США

Заявления Дональда Трампа о российском дизельном топливе и необходимости сменить президента Украины вызвали резкую реакцию западной прессы.

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