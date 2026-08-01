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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов – о контракте с MVP Джейка Пола: «Хоть они мне заплатят 100 млн – если старший скажет «Ты вот это сделаешь», я сделаю это»

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о будущем. После победы нокаутом над Арчи Колганом в Нью-Йорке Усман заявил, что провел последний бой по контракту с PFL.

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