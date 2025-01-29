В Харьковской области морально-волевые качества украинских военных иссякли.ВСУ дислоцированные в районе Волчанска Харьковской области отказываются идти в наступление, открыто саботируя приказы командиров.
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