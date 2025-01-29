Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Безнаказанность зашкаливается🤬за державу и за ребят в окопах обидно и стыдно😭😭😭"Обрубаются ниточ...
  • Амара Карпова
    Слушать пескова-не уважать себя💯вечно пургу несет🤬🤬🤬он незаменимый что ли🤮это позор🤮"Прошли сутки. Вс...
  • Амара Карпова
    Смертную казнь надо вернуть для таких чудовищ как тимур🤮💯оленевод тоже преступник💯🤬Ближайший к Шойгу...

Марочко: ВСУ саботируют приказы командиров идти в атаку

Марочко: ВСУ саботируют приказы командиров идти в атаку

В Харьковской области морально-волевые качества украинских военных иссякли.ВСУ дислоцированные в районе Волчанска Харьковской области отказываются идти в наступление, открыто саботируя приказы командиров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх