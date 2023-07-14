В Белоруссии Нобелевского лауреата отправили работать на деревообработке

Осужденного Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого в колонии отправили работать на деревообработке. Жена Беляцкого Наталья Пинчук рассказала, что тот редко пишет в письмах о своем здоровье, но иногда проскальзывают намеки на то, что оно ухудшается.