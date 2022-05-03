СССР-Россия

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Пришли к Зеленскому Наполеон с Гитлером и говорят...

Пришли к Зеленскому Наполеон с Гитлером и говорят...

Знаешь , чем дело кончится? Путин не стал играть по твоим правилам и опередил тебя всего на несколько дней, но ты не первый, кому русские ломают планы.

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