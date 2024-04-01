Как отучить кота от вредных привычек, рассказала зоопсихолог из Северного Тушина

Коты вызывают у нас массу положительных эмоций. Но дома – увы! – не всегда ведут себя правильно. Как отучить питомца от вредных привычек, «СЗ» рассказала жительница Северного Тушина Светлана Пономарёва – биолог, зоопсихолог.