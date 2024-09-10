Анна Кузнецова: курс семьеведения в школах и техникумах будут дорабатывать

В Госдуму также внесут законопроект о статусе студенческой семьи Парламентарии вникли в суть дискуссий в родительском сообществе о сомнительном содержании отдельных разделов курса семьеведения для школ и техникумов.
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