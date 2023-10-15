Экс‑советник Кучмы: Вашингтон отвернется от Украины после ноября

РИАМО - 15 окт. Жителям Украины стоит готовиться к тому, что американские власти вскоре переведут фокус внимания на Ближний Восток и Киев останется без поддержки США, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, пишет РИА Новости.