Не прокатило: на Кубани центру реабилитации инвалидов не удалось за счет бюджета купить авто за 3,5 млн

Не прокатило: на Кубани центру реабилитации инвалидов не удалось за счет бюджета купить авто за 3,5 млнПрокуратура Отрадненского района пресекла закупку государственным учреждением дорогостоящего автомобиля.
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