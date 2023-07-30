Путин заявил, что российские войска были отведены из-под Киева в рамках переговоров
В вопросе мирных переговоров "мяч полностью на их стороне", считает президент России
Абдулла ШАКИРОВ
Фото: REUTERS
Россия отвела свои войска из-под Киева весной 2022 года в рамках переговоров с Украиной, чтобы создать условия для мирного договора, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки.
Комментарии
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а после точки что делать будем ???🤔
Равно, как и с укро-американскими террористами.
Дедушка Ленин рекомендовал всем учиться и учиться для начала, а потом серьезная работа по ходу дела. Кто не работает тот не ест , а не наоборот, что сейчас любят делать.
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