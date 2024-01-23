Сжигаете ли вы больше калорий в холодное время года?

Выход на улицу в холодное время года может быть одним из лучших способов повысить результаты тренировокЕсли прохладная погода является для вас сигналом к тому, чтобы затаиться в спортзале, возможно, пришло время пересмотреть эту стратегию.
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