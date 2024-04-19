СМИ: Northrop Grumman работает со SpaceX над шпионской спутниковой системой США

Аэрокосмическая и оборонная компания Northrop Grumman работает с SpaceX, предприятием миллиардера Илона Маска, над секретным проектом спутника-шпиона, который уже делает снимки Земли в высоком разрешении.
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