Ученые выяснили, что мыши умеют мыслить «стратегически»

Насколько умны животные? Как оказалось, зачастую, умнее, чем мы думаем. Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) доказали, что даже обычные мыши обладают довольно высокими интеллектуальными способностями.
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