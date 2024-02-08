ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМЫМИ БАРСЕЛОНУ И КВЕБЕК: РОССИЮ ЗОВУТ НА ПОМОЩЬ

СК

Сергей Ковалев

не вижу перспективы всем этим сепаратизЬмам, ибо ничего нового они не транслируют. а мы уже насмотрелись на свои сепартизЬмы, позволив развались Союз. кто-то выиграл от этого? разве что персонально залезшие на Олимп власти в отделившихся республиках. а народы что? а народы, пардон, сосут... ничего нового не говорю, - сепаратизЬм, как попытка создать свою маленькую пирамидку власти и оседлать её, без ясного формулирования идеи ничего хорошего не несет в себе. даже наличие идеи требует последующего ответа на вопросы не только типа ху из ху?, но и а ты с кем, дружище? ибо внутри всегда главный вопрос самодостаточности. есть, кто обладает этой самой самодостаточностью? - нет! т.е. вся эта мелюзга вынужденно куда-то примыкает. надо говорить, куда? - ясен пень, в условиях "здесь и сейчас" к тем, кто больше платит. у классиков это обозначено предельно точно - "политическая проституция"... можно было бы согласиться в ВВП в его интервью Такеру - мiр должен быть един, безопасность должна быть общая и всё такое. но мiр дуалистичен по природе. в нём есть добро и зло, день и ночь, плюс и минус... в нём есть внутренние конфликты, включающие принципиально антагонизм труда и капитала, на чем держится весь капитализЬм, ныне по сути глобализЬм. и это противоречие в условиях частного капитала неразрешимо принципиально. выход из этого болота тоже указан и научно доказан, но кто ж в здравом уме и при власти будет рубить сук, на котором сидит?.. т.о. не сепартизЬм разрешает наболевшие вопросы, а только и единственно отказ от капиталистического метода ведения дел. ну и тут необходимо иметь не только желание, но и, как говорит в том же интервью ВВП, тех, кто это сделает, т.е. по классике - "движущую силу". а её нет. её нет даже в России, см. умывшиеся т.н. партии, балаболящие о чем угодно, только не об освобождении труда. ну а как? - им, партиям, и так хорошо. здесь речь и о европартиях, как якобы альтернативных, - никакие они не альтернативные, вся их возня вокруг кормушки. красивые слова прикрывают, как прикрытый занавес театра, всё те же декорации паразитирования. ничего, кроме кровавых разборок в итоге не вижу в этих сепаратизЬмах и альтернативах. ибо нет идеи и движущей силы, см. классика М-Л. а другого нет ничего, всё остальное в логике унасекомления пипла.