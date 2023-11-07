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Дипломат Камикава: Япония воздержится от оценки действий Израиля в секторе Газа

Дипломат Камикава: Япония воздержится от оценки действий Израиля в секторе Газа

Глава Министерства иностранных дел Японии Еко Камикава выступила с заявлением о том, что правительство государства воздержится от оценки действий Армии обороны Израиля на территории сектора Газа с точки зрения их законности.

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