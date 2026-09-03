Армения просит Россию помочь в строительстве метро

Власти Армении обсуждают с Россией возможность участия в строительстве станции метро «Ачапняк» в Ереване.
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Неужели Путин согласится им помогать. Они нам ср...т , а мы им помогать . Пусть сами копают... или пусть европа им копает метро. Иш что захотел помощи от России... хитрый ....
Армян которые тухлыми фруктами барыжат выслать на родину и выдать по лопате-пускай копают
Н дать черпак и пусть копает.