Коты и собаки, которые явно позировали в эпоху Ренессанса

Для многих хозяев их четвероногие друзья и так являются настоящим произведением искусства. Влажный нос, идеально уложенные лапы, загадочный взгляд — чем не шедевр?Но иногда удачный кадр превращает обычного питомца в героя полотна, достойного висеть в Лувре или Эрмитаже.