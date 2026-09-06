Коты и собаки, которые явно позировали в эпоху Ренессанса

Для многих хозяев их четвероногие друзья и так являются настоящим произведением искусства. Влажный нос, идеально уложенные лапы, загадочный взгляд — чем не шедевр?Но иногда удачный кадр превращает обычного питомца в героя полотна, достойного висеть в Лувре или Эрмитаже.
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