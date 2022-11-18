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Джанлука Дзамбротта: «Надеюсь, это будет ЧМ имени Месси. Он гений, как и Марадона. Такие рождаются раз в 30 лет»

Джанлука Дзамбротта будет болеть за Аргентину на ЧМ-2022 из-за Лионеля Месси. – Кого бы вы назвали фаворитом турнира? – Тех, про кого и так все знают: Бразилия, Франция, Аргентина, Германия.

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