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Харчо-рагу с уваренным бульоном и рисовой связкой

Харчо-рагу с уваренным бульоном и рисовой связкой

Это не водянистый суп, а плотное харчо с насыщенным бульоном и выраженной текстурой. Сначала вываривают мясо на кости, затем собирают вкус на луке, томате, орехах и специях, а рис добавляют в самом конце, чтобы он дал густоту, но не превратил блюдо в кашу.

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