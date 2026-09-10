Харчо-рагу с уваренным бульоном и рисовой связкой

Это не водянистый суп, а плотное харчо с насыщенным бульоном и выраженной текстурой. Сначала вываривают мясо на кости, затем собирают вкус на луке, томате, орехах и специях, а рис добавляют в самом конце, чтобы он дал густоту, но не превратил блюдо в кашу.