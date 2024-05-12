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По словам Воробьева Подмосковье окажет любую возможную помощь Белгороду

По словам Воробьева Подмосковье окажет любую возможную помощь Белгороду

В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома.Подмосковье готово оказать любую возможную поддержку Белгороду, где в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, сообщил в своем тг-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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