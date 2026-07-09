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FiNE NEWS

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В лесу Ростовской области найден без признаков жизни отец бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве родственников

В Неклиновском районе Ростовской области обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По данным источника, тело принадлежит отцу Евгения Утесова, который подозревается в расправе над родственниками бывшей жены.

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