В лесу Ростовской области найден без признаков жизни отец бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве родственников

В Неклиновском районе Ростовской области обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По данным источника, тело принадлежит отцу Евгения Утесова, который подозревается в расправе над родственниками бывшей жены.
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