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Царьград

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Тренер DDX Fitness раскрыл секрет снятия рабочего стресса

Тренер DDX Fitness раскрыл секрет снятия рабочего стресса

Дмитрий Гончаров из DDX Fitness рассказал, как простые упражнения, такие как вращения головой и плечами, снимают напряжение с шеи и спины во время работы за компьютером.

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