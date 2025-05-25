Украинский боевик сдался в плен, пробыв на позициях полтора часа

www.globallookpress.com/Juan Moreno/Keystone Press Agency Украинский боевик Сергей Гончаров, который был освобожден из плена в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной, рассказал, что успел пробыть в зоне специальной военной операции полтора часа и сдался в плен.
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