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Amstel Gold Race. Гонщики проедут маршрут длиной в 254 км с общим набором высоты 3500 м

10 апреля в Нидерландах пройдет классическая однодневная велогонка Amstel Gold Race. Гонщики проедут маршрут длиной в 254 км с общим набором высоты 3500 м.

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