В Армении одобрили проект о начале процесса вступления в ЕС, но есть два "но"

СТ

Сергей Туренко

Скорей бы они отпали от российской кормушки. Они хотели быть нищебродами, вот этого они и добиваются. А все армянские диаспоры-ОПГ нужно ликвидировать и перекрыть финансовые потоки из России. Пускай перестраиваются на ЕС. Кому не нравится, отправить домой, в Армению. Они тоже захотели кружевные трусики, нужно им дать такую возможность. Азербайджан будет только рад такому развороту. Армяне забыли кому они обязаны в создании Армении, а тот кто забывет историю уходит в забвение. Туда им и дорога, неблагодарным.