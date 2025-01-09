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В Армении одобрили проект о начале процесса вступления в ЕС, но есть два "но"

В Армении одобрили проект о начале процесса вступления в ЕС, но есть два "но"

Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕССегодня, 9 января, на заседании правительства был одобрен проект закона "О начале процесса вступления Армении в Евросоюз".

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Скорей бы они отпали от российской кормушки. Они хотели быть нищебродами, вот этого они и добиваются. А все армянские диаспоры-ОПГ  нужно ликвидировать и перекрыть финансовые потоки из России. Пускай перестраиваются на ЕС. Кому не нравится, отправить домой, в Армению. Они тоже захотели кружевные трусики, нужно им дать такую возможность. Азербайджан будет только рад такому развороту. Армяне забыли кому они обязаны в создании Армении, а тот кто забывет историю уходит в забвение. Туда им и дорога, неблагодарным.
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