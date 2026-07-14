Депутат рассказала, куда обращаться родителям при отказе в приеме в детский сад

В любом случае органы местного самоуправления обязаны предложить альтернативное место либо обеспечить иную форму дошкольного образования Проблема с доступностью мест в детских садах остается актуальной для многих российских семей, особенно для многодетных и тех, кто желает, чтобы их дети посещали детский сад поблизости от дома, заявила депутат Государственной думы Нина Останина в интервью Life.
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