Надаль и Алькарас поздравили сборную Испании с выходом в финал ЧМ-2026

Двое известных испанских теннисистов, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и 25-я ракетка мира 19-летний Карлос Алькарас, поздравили национальную сборную Испании по футболу с выходом в финал чемпионата мира 2026 года.