МИР 24

635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Приказ И.В.Сталина о присвоении звания, Героя Советского Союза. когда сапог солдата коснётся чужой страны.Самолет из Петерб...
  • Алевтина Маркова
    Полнейшая ерунда. Болели мы с мужем у нас и кошки и собаки и никто не болен. У сына вся семья болела, есть кошка и не...Эпидемиолог посов...
  • Boris Max
    Совсем охренели.. 90 лет а вы корону приписываете... простыл, воспаление и ксё... зачем нагнетаете ...Бывший и. о. прем...

Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы легендарного Черного принца

Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы легендарного Черного принца

Ученым удалось раскрыть тайну 600-летней гробницы в Кентерберийском соборе, в которой покоится Эдуард Вудстокский (Черный принц) – старший сын короля Англии Эдуарда III и один из величайших рыцарей Средневековья, передает издание The Art Newspaper.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх