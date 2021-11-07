Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы легендарного Черного принца

Ученым удалось раскрыть тайну 600-летней гробницы в Кентерберийском соборе, в которой покоится Эдуард Вудстокский (Черный принц) – старший сын короля Англии Эдуарда III и один из величайших рыцарей Средневековья, передает издание The Art Newspaper.
Ученым удалось раскрыть тайну 600-летней гробницы в Кентерберийском соборе, в которой покоится Эдуард Вудстокский (Черный принц) – старший сын короля Англии Эдуарда III и один из величайших рыцарей Средневековья, передает издание The Art Newspaper.
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