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Швентек о выступлении на грунте: «У меня есть несколько рабочих опций, которые помогут выбрать лучшую тактику под каждую соперницу»

Ига Швентек рассказала о своем состоянии перед стартом на турнире в Штутгарте. «У меня была только пара дней, чтобы потренироваться на грунте, так что сказать пока нечего.

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