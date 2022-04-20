Швентек о выступлении на грунте: «У меня есть несколько рабочих опций, которые помогут выбрать лучшую тактику под каждую соперницу»

Ига Швентек рассказала о своем состоянии перед стартом на турнире в Штутгарте. «У меня была только пара дней, чтобы потренироваться на грунте, так что сказать пока нечего.
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