С начала года количество банкротств в Германии выросло на четверть

Количество банкротств в Германии в прошедшем квартале 2024 года было на 26,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года, 14 июня сообщает немецкий информационный портал Berlin 24/7 со ссылкой на данные Федерального статистического управления страны.
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