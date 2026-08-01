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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Балтики» Титков: «Настроены выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, а лучше финишировать выше шестого места»

Хавбек «Балтики» Николай Титков рассказал о задаче клуба в стартовавшем сезоне Альфа-Банк РПЛ. — Есть ощущение, что после успешного прошлого чемпионата соперники стали серьезнее настраиваться на вашу команду? — Понятно, что тот успех сложно повторить.

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