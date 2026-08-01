Хавбек «Балтики» Титков: «Настроены выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, а лучше финишировать выше шестого места»

Хавбек «Балтики» Николай Титков рассказал о задаче клуба в стартовавшем сезоне Альфа-Банк РПЛ. — Есть ощущение, что после успешного прошлого чемпионата соперники стали серьезнее настраиваться на вашу команду? — Понятно, что тот успех сложно повторить.