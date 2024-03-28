СЕО CryptoQuant: "В текущем бычьем цикле значительно выделяются институциональные инвесторы"

Глава аналитической платформы CryptoQuant, Ки Ён Джу, отметил, что в текущем бычьем цикле криптовалютного рынка особенно выделяется активное участие институциональных инвесторов, которые приобрели биткоины на сумму $86 млрд за последние полгода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии