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TikTok после обращения властей Казахстана удалил песню «Йоу, русские»

TikTok после обращения властей Казахстана удалил песню «Йоу, русские»

Видеохостинг TikTok удалил песню «Йоу, орыстар» (с казахского - «Йоу, русские») после обращения Минкультуры Казахстана к администрации платформы, сообщил вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов.

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