Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Русских
    У меня такой и сейчас служит верой и правдой. Только рисунок другойИнтересно, в како...
  • Елена
    Во что кошку превратили! 😠🤦‍♀️Кошкин "рай"
  • Михаил Сенников
    скорее вера павловна, не совсем дочка папе дяди федора!!!SMS от книжных ге...

Евреи всех стран - не прибедняйтесь!

Евреи всех стран - не прибедняйтесь!

Стоят в курилке три гинеколога:— А что это мы все о работе и о работе? Давай что-ли о бабах. Дама оборачивается сидящему сзади нее в зале зрителю:— Вам не мешает мое перо на шляпе?— Нисколько! Я его отрезал и теперь все прекрасно вижу! Мои мама с папой зачали меня, когда отдыхали в Пекине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх