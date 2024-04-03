Евреи всех стран - не прибедняйтесь!

Стоят в курилке три гинеколога:— А что это мы все о работе и о работе? Давай что-ли о бабах. Дама оборачивается сидящему сзади нее в зале зрителю:— Вам не мешает мое перо на шляпе?— Нисколько! Я его отрезал и теперь все прекрасно вижу! Мои мама с папой зачали меня, когда отдыхали в Пекине.