В Чехии и Словакии боятся применения снарядов с ураном на Украине

Жители Чехии и Словакии боятся из-за возможного применения украинской армией снарядов с обедненным ураном, сообщил адвокат Срджан Алексич, который защищает пострадавших во время бомбардировок Сербии со стороны НАТО в конце 90-х.
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