Крупные банки прогнозируют, что рекордный рост цен на золото продолжится и в 2025 году благодаря возобновлению заметных притоков в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и ожиданиям дополнительных снижений процентных ставок со стороны ведущих центральных банков мира, включая ФРС, пишет Reuters.