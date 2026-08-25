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Регионы России

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«Точка Банка» лишилась сертификатов безопасности из-за санкций

«Точка Банка» лишилась сертификатов безопасности из-за санкций

Сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта и защищают данные пользователей. Без них иностранные браузеры могут ограничивать доступ к банковским сервисам, что создаёт технические неудобства и ставит под угрозу стабильность работы.

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