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Максим Галкин* показал фото Аллы Пугачевой в халате после душа

Максим Галкин* показал фото Аллы Пугачевой в халате после душа

Российский шоумен Максим Галкин* опубликовал фотографию Аллы Пугачевой в домашнем образе после душа, на которой певица запечатлена в розовом халате с ажурными вставками и с волосами, завернутыми в белое полотенце.

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